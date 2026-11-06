Саратовский подросток не смог справиться с угнанным авто

В Новоузенском районе 16-летний подросток угнал «Пежо» и опрокинул егою

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в отдел полиции 1 ноября обратился 53-летний житель села Куриловка: накануне его «Пежо 408», припаркованный у дома, был угнан. Полицейские нашли машину в пятистах метрах от жилища заявителя — иномарку с повреждениями вернули законному владельцу.

Угонщиком оказался уже привлекавшийся за аналогичное преступление 16-летний подросток. По его словам, около четырех утра он зашел на соседскую веранду, взял ключи от авто и поехал покататься, но не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинул иномарку. По факту угона возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 166 УК РФ).