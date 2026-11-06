Спастись от «мышиной» болезни помогут маска и перчатки

«Мышиная лихорадка» в Саратовской области: 39 случаев за восемь месяцев

Саратовская область остается эндемичным регионом по геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), или «мышиной лихорадке», — сообщает saratov.aif.ru.

За восемь месяцев 2026 года зарегистрировано 39 случаев, из них 15 — в Саратове; показатель пока не превышает среднемноголетний уровень, но для региона характерна осенне-зимняя сезонность. В 2025 году в области зафиксировали 69 случаев — почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го (38). Референс-центр Роспотребнадзора отнес область к территориям с высоким прогнозируемым риском заражения, хотя сообщения о «вспышке» ведомство опровергло: заболеваемость в пределах среднемноголетних значений, есть тенденция к снижению. Для сравнения, в 2019 году мышиную лихорадку подхватили более двух тысяч жителей области.

Минприроды

Единственный источник заражения — мышевидные грызуны, в основном рыжая полевка, численность которой в природных очагах превысила средние многолетние значения. С 30 сентября на Кумысной поляне в Саратове идет сплошная дератизация. Вирус передается преимущественно воздушно-пылевым путем (до 85% случаев), реже контактным и пищевым; инкубационный период — от недели до 42 дней. «Заражение может произойти при употреблении инфицированной воды, пищевых продуктов или контактно-бытовым путем», — напомнил главный внештатный эпидемиолог региона Алексей Данилов.

Первые признаки легко перепутать с ОРВИ: температура до 39–40 градусов, озноб, головная и мышечная боль, тошнота, покраснение лица и верхней части тела, затем болезнь бьет по почкам вплоть до летального исхода. Вакцины против ГЛПС в России нет, лечение проходит в инфекционном стационаре, поэтому главное — не терять время на самолечение. От человека к человеку вирус не передается, а иммунитет после болезни формируется на всю жизнь. За последние двадцать лет в стране от ГЛПС умерли более шестисот человек.

Пенсионер Филипп Кравцов из Энгельса старается помнить об опасности: «Во время уборки дачного домика, работ по хозяйству, особенно когда пыльно, стараюсь надевать маску, работать в перчатках».

Кстати, хантавирусы, вызывающие ГЛПС, не передаются от человека к человеку — заражение происходит только от грызунов и продуктов их жизнедеятельности, поэтому болезнь полностью контролируется гигиеной.

Ольга Сергеева