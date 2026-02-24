Саратовским больницам выделят еще 20 млн рублей

Саратовская область направит 20 миллионов рублей на обновление перинатального центра и больницы в Озинках.

Региональные власти готовят поправки в бюджет, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании областной думы. Дополнительные средства планируется направить на развитие системы здравоохранения — усиление материально-технической базы медучреждений остается одним из приоритетных направлений.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, с инициативой о выделении 20 миллионов рублей выйдут на рассмотрение парламента. Эти средства распределят между двумя учреждениями.

Значительная часть суммы пойдет на закупку оборудования для отделения вспомогательных репродуктивных технологий Клинического перинатального центра. Необходимость в новых аппаратах обсуждалась во время визита в учреждение в начале года. Приобретение техники позволит внедрить новый метод исследований — раннюю диагностику патологий развития плода по анализу крови матери. Ранее для центра уже закупались микроскопы, УЗИ-аппараты, инкубаторы и лазерные системы, что укрепляет его статус ведущего репродуктивного учреждения региона.

Кроме того, новое оборудование поступит в распоряжение Озинской районной больницы. Учитывая, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в поселке недавно открылась современная поликлиника, дооснащение позволит вывести местное здравоохранение на новый уровень. Жители отдаленных районов смогут проходить комплексные обследования, не выезжая за пределы населенного пункта.

Ольга Сергеева