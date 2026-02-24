Суд заслушал показания о работе саратовских спасателей в условиях повышенной опасности

Спасателей поддержал их бывший руководитель Юрий Юрин.

В Октябрьском районном суде продолжается слушание по уголовному делу, фигурантами которого выступают экс-руководитель областной службы спасения Павел Кориков и бывший начальник водолазной службы Дмитрий Илларионов.

Напомним, их обвиняют в превышении полномочий, связанном с закупкой катера T-Rex 40 для аварийно-спасательных работ.

На очередном заседании перед судом и прокурором Владимиром Кондриковым выступил начальник управления безопасности жизнедеятельности регионального правительства Юрий Юрин. Он разъяснил процедуру госзакупок, отметив, что учреждения работают строго в рамках 44-ФЗ, и руководители узнают о победителе тендера и характеристиках судна только по итогам аукциона. К слову, ФАС ранее уже проверяла эту закупку и не нашла нарушений.

Чиновник подробно остановился на причинах, по которым возникла потребность в приобретении именно такого катера. По его словам, это связано с участившимися происшествиями на воде в регионе. Юрин акцентировал внимание на специфике профессии: действующее законодательство прямо предписывает спасателям работать в условиях риска, и эта работа сопряжена с опасностью для жизни.

При этом он пояснил, что использование современной техники не просто формальность. Даже если операции ранее выполнялись вручную или с помощью устаревших плавсредств, появление более совершенного оборудования минимизирует угрозу для самих сотрудников и повышает шансы на спасение пострадавших.

«Если завтра появятся летательные аппараты, способные эффективнее помогать людям, государство должно быть готово вкладывать средства и в них, ведь главный приоритет — сохранение жизни», — резюмировал Юрин.

Ольга Сергеева