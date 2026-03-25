Саратовским чиновникам и депутатам позволили не отчитываться о доходах каждый год

Депутаты Саратовской облдумы рассмотрели поправки о порядке декларирования доходов госслужащих.

На заседании Саратовской областной думы парламентариям представили изменения в региональное законодательство, направленные на приведение норм в соответствие с федеральными требованиями. Поправки касаются порядка подачи сведений о доходах, расходах и имуществе для государственных и муниципальных служащих, а также для депутатов.

Согласно нововведениям, ежегодная обязанность по предоставлению деклараций отменяется. Теперь подача сведений о доходах, расходах, имуществе, а также аналогичных данных о супругах и несовершеннолетних детях требуется только в двух случаях:

— при поступлении на государственную или муниципальную службу;

— в ситуациях, когда расходы лица превышают совокупный доход за трехлетний период.

С докладом по данному вопросу выступил Александр Данилов, начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Он пояснил, что изменения не связаны со смягчением требований к прозрачности доходов чиновников, а направлены на оптимизацию контрольных процедур.

Как отметил Данилов, новый порядок позволяет сконцентрировать усилия контрольных органов на анализе тех случаев, где существует потенциальный риск нарушения антикоррупционного законодательства, при этом сохраняя необходимый уровень надзора.

Поправки разработаны в рамках приведения региональной нормативной базы в соответствие с федеральными стандартами.

Ольга Сергеева