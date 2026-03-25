Капремонт в Саратовской области ждут изменения

Депутаты внесли поправки в региональное законодательство.

В Саратовскую областную думу поступил пакет поправок, корректирующих региональные нормы, регулирующие проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Изменения инициированы в связи с актуализацией федеральных требований и направлены на устранение разночтений, которые ранее возникали как у управляющих организаций, так и у собственников жилья.

Разработчики инициативы подчеркивают: нововведения носят преимущественно технический характер, однако призваны существенно упорядочить процедуры планирования, финансирования и проведения ремонтных работ.

Лифты официально отнесли к капремонту

Одним из ключевых уточнений стало закрепление в документах четкого определения: замена лифтового оборудования теперь однозначно трактуется как мероприятие капитального характера. Прежние формулировки допускали двоякое толкование, что затрудняло формирование программ ремонта и расходование средств. После принятия поправок понятийный аппарат приведен к единому стандарту.

Упрощен порядок действий при авариях

Отдельный блок изменений касается оперативного реагирования на внештатные ситуации. В случае возникновения аварии или чрезвычайного происшествия — будь то прорыв инженерных коммуникаций или повреждение кровли в результате стихии — региональное правительство получит полномочия оперативно принимать решения о проведении срочных восстановительных работ без длительных процедур согласования. Это позволит сократить время устранения последствий и минимизировать неудобства для жильцов.

Исключена неопределенность в планировании бюджета

Ранее при составлении трехлетних планов капитального ремонта муниципалитеты сталкивались с проблемой: на этапе планирования отсутствовала проектно-сметная документация, что не позволяло точно определить стоимость работ. В результате нередко возникали расхождения между заложенными в плане цифрами и фактическими затратами.

Новая редакция закона предлагает механизм, при котором стоимость ремонтных мероприятий будет устанавливаться на основе утвержденного областного лимита. Такой подход, по мнению авторов инициативы, позволит сделать прогнозирование более точным и избежать финансовых коллизий.

Уточнены правила работы со спецсчетами

Для многоквартирных домов, где жители выбрали накопление средств на специальном счете, законодатели прописали четкие сроки и условия перехода с одного способа формирования фонда капремонта на другой. Ранее отсутствие детальной регламентации порождало спорные ситуации и правовую неопределенность. Новые нормы призваны закрыть эти пробелы.

Что это значит для жителей

Как отмечают в областном парламенте, принятие поправок не повлечет за собой изменений в размере взносов или сроков проведения ремонта. Однако системные корректировки сделают процесс более прозрачным: собственники смогут получать более точную информацию о сроках и стоимости работ, а бюрократические барьеры при ликвидации аварийных ситуаций будут снижены.

Документ будет рассмотрен депутатами в ближайшее время.

Ольга Сергеева