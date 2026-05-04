Саратовским дачникам напомнили о главных правилах безопасности на приусадебных участках

Врач предупредила саратовских дачников: не пейте на огороде и не пытайтесь объять необъятное.

Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина напомнила жителям региона о правилах безопасности во время майских работ на приусадебных участках.

Она подчеркнула, что при обращении с травмоопасным инструментом необходимо соблюдать технику безопасности и исключить употребление алкоголя.

Кроме того, медик посоветовала не браться за непосильный объём работы: резкая физическая нагрузка с непривычки может спровоцировать обострение остеохондроза, проблемы с межпозвоночными грыжами и дисками.

«Постарайтесь в работе знать меру», — резюмировала Яхина.

Ольга Сергеева