Старинная усадьба Матеровой в центре Саратова стала памятником архитектуры

В Саратове двухэтажную купеческую усадьбу признали памятником регионального значения.

Региональный комитет культурного наследия сообщил, что домовладение на улице Дзержинского, 29, отныне является объектом культурного наследия местного значения. Усадьба, состоящая из двух строений, была возведена в 1904 году по проекту известного саратовского архитектора Алексея Салько — автора управления РУЖД, Покровской церкви и ряда других знаковых зданий.

Изначально комплекс принадлежал купчихе Евгении Матеровой, а незадолго до Первой мировой войны перешёл к мещанину Дмитрию Жемарину.

В предмет охраны, то есть в перечень защищаемых законом элементов, включено оформление фасадов главного дома и флигеля.

Ольга Сергеева