Саратовским лесным инспекторам и пожарным активно помогают беспилотники

В Саратовской области продолжается оснащение лесохозяйственных учреждений современной спецтехникой.

Как разъяснил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин, на протяжении последних лет специализированные машины и оборудование поступали в арсенал лесхозов регулярно, но точка на этом не поставлена.

«Предмет тактики и техники тушения лесных пожаров — дело непростое. Чтобы заниматься этим профессионально, требуются особые знания, умения, навыки и, конечно, серьёзное оснащение. Как я уже говорил, наши лесопожарные группы полностью укомплектованы всем необходимым. За последние годы сначала в рамках национального проекта «Экология», а теперь уже в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» мы закупили большое количество современной техники в соответствии с федеральными нормативами. В текущем году продолжаем закупку. Будут приобретены 10 видеокамер, 2 мотовездехода, 1 лесопожарный автомобиль УАЗ. Также планируем ещё один квадрокоптер закупить», — поделился глава минприроды.

Он отметил, что современные технологии стали серьёзным подспорьем в борьбе с лесными пожарами.

«Те же беспилотники, к примеру, используются при тушении пожаров. Они бывают необходимы, чтобы провести разведку. Незаменимы квадрокоптеры и при патрулировании территорий. В ходе рейдов мы регулярно применяем беспилотные летательные аппараты. Это помогает оперативно выявлять и фиксировать нарушения, особенно в труднодоступных зонах лесных массивов», — добавил Константин Доронин.

Напомним, национальный проект «Экологическое благополучие» пришёл на смену нацпроекту «Экология» (2019–2024 гг.) и реализуется по указу президента РФ Владимира Путина до 2030 года с перспективой продления до 2036 года. Объём его финансирования составляет 1 трлн 260 млрд рублей, из которых 64% — средства федерального бюджета. В составе нацпроекта — федеральные программы «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России» и «Сохранение лесов». Одной из ключевых задач проекта является сохранение и восстановление лесов, а также борьба с ландшафтными пожарами.

В 2025 году 84 российских региона получили 20,7 млрд рублей в рамках федеральных программ, включая «Сохранение лесов».

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчёркивал, что выделенные средства — это «не просто финансы, а инструменты решения конкретных проблем», и регионы должны подходить к работе максимально ответственно.

Ольга Сергеева