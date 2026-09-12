Синоптики обещают Саратовской области тёплые выходные с дождями и туманом

Тёплые выходные и до +28 в понедельник — прогноз погоды в Саратовской области.

По данным регионального Гидрометцентра, с 12 по 14 сентября погоду в Саратовской области будут определять северный и южный циклоны. В эти дни местами прогнозируются туман и небольшие дожди.

Ветер ожидается со скоростью 3–8 метров в секунду, но в субботу днём его порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду.

Температура воздуха останется комфортной. В ночь на субботу термометры покажут от +8 до +13 градусов, днём потеплеет до +24. В ночь на воскресенье ожидается +6…+11, днём — до +25. Самым тёплым станет понедельник: ночью от +10 до +15, днём воздух прогреется до +28 градусов.

Температура воды в Волге около Саратова сегодня утром составила +18,6 градуса.