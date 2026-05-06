Саратовским льготникам выдали более 1 миллиона упаковок бесплатных лекарств

В начале апреля губернатор Роман Бусаргин пригрозил чиновникам «кадровыми изменениями» из-за задержек лекарств льготникам.

На совещании 27 апреля он отчитался: выделено более 6 млрд рублей, за первый квартал 2026 года отпущено свыше 1 млн упаковок. Внедрена электронная система, отгрузка со склада идёт круглосуточно. Главврачам поручено ежедневно отслеживать поставки.

Как рассказала изданию «МК Саратов» председатель СРОО «Жизнь» Наталья Биюн, жалоб стало гораздо меньше — ситуация начала улучшаться месяц-полтора назад, хотя пик пришёлся на конец 2025 года, когда пациенты покупали лекарства за свой счёт.

Тем не менее проблема не исчезла полностью. 29 апреля мать 10-летнего ребёнка-инвалида с диабетом пожаловалась в Следком на невыдачу медицинского изделия. После проверки по поручению Александра Бастрыкина лекарство выдали. Аналогичный случай произошёл в Краснокутском районе: прокуратура восстановила права 16-летнего подростка-инвалида, которому медикаменты не предоставляли длительное время.

Ольга Сергеева