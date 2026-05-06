Саратовский аэропорт экстренно принял семь летевших в Москву и Волгоград самолетов

В саратовском аэропорту «Гагарин» 5 мая приземлились семь самолётов, следовавших в Москву и Волгоград.

Аэропорты этих городов временно закрыты из соображений безопасности — обычно так бывает при угрозе атаки беспилотников.

Часть пассажиров осталась в самолётах, другие перешли в терминал, где для них установили мягкие кресла и кулеры с водой. Персонал аэропорта переведён на усиленный режим.

Авиакомпания «Победа» отменила четыре рейса на сегодня: из Саратова в Санкт-Петербург и Москву, а также обратно. Кроме того, задержаны несколько рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «России» по направлениям Саратов — Москва и Саратов — Санкт-Петербург. Некоторые вылеты перенесены на 6 мая с ночи на раннее утро.

