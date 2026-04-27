Саратовским льготникам выдали за три месяца более 1 млн бесплатных лекарств

Более миллиона бесплатных лекарств выдали льготникам Саратовской области за три месяца.

За январь–март 2026 года жители региона, имеющие льготы, получили свыше миллиона бесплатных препаратов. Об этом на совещании с главными врачами сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков.

По словам министра, ситуацию с задержками выдачи лекарств удалось «кардинально переломить». Количество «контрольных рецептов» (когда препарата нет на складе в момент выписки) снизилось в шесть раз. Даже при их наличии большинство лекарств выдаётся в срок менее десяти дней.

Дудаков поручил в ближайшее время полностью закрыть вопрос по таким рецептам — деньги на это выделены.

Ольга Сергеева