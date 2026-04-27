К Саратову причалила роскошная яхта премиум-класса за 1,5 млрд рублей

Роскошь у причала: в Саратове заметили суперяхту за 1,5 миллиарда рублей.

К саратовской набережной пришвартовалось судно, которое вряд ли осталось бы незамеченным. Речь идёт о моторной яхте премиум-класса Majesty 111, чья рыночная стоимость оценивается впечатляющей суммой — около полутора миллиардов рублей.

Первыми на необычного «гостя» обратили внимание подписчики Telegram-канала «Люсярекомендует», опубликовавшие кадры с места событий.

Как выяснили журналисты из открытых источников, длина плавсредства составляет 34,1 метра при ширине более семи метров. Внутренняя планировка включает шесть кают, среди которых выделяется мастер-сьют с просторной двуспальной кроватью и собственной ванной с джакузи. Остальные помещения предназначены для гостей или членов экипажа.

На главной палубе обустроены гостиная, столовая и полностью оснащённый камбуз. Верхняя палуба оборудована для настоящего курорта на воде: здесь есть небольшой бассейн и шезлонги для принятия солнечных ванн.

Судно, построенное в 2024 году на верфи Gulf Craft в Объединённых Арабских Эмиратах, оснащено двумя мощными двигателями, современной навигацией, системами стабилизации и автоматизации, что обеспечивает высокий уровень мореходности и комфорта даже при длительных переходах. Кондиционирование, мультимедиа и полный набор средств безопасности дополняют картину.

Дизайн-проект разрабатывался нидерландской студией Phathom Studio. По информации профильного сайта Marinepoint, Majesty 111 позиционируется как идеальный вариант для продолжительных круизов, корпоративных мероприятий или семейных путешествий.

Поднятый на борту флаг однозначно указывает на принадлежность яхты Российской Федерации.

