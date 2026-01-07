Саратовским многодетным семьям предложено частично компенсировать аренду жилья

Для многодетных семей России предложили программу льготной аренды жилья.

Инициативу озвучил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко.

Согласно предложению, в первые два года после заключения брака часть арендной платы мог бы компенсировать работодатель за счёт налоговых льгот.

После рождения ребёнка к поддержке должно подключиться государство. Если же дети не родятся, субсидирование предлагается прекратить через два года.

Напомним, что в Саратовской области насчитывается более 28 тысяч многодетных семей, где воспитываются около 95 тысяч детей. Эти данные были приведены на мероприятии в областной думе в декабре прошлого года.

Ольга Сергеева