Женщинам в звании «Мать-героиня» будут платить более 72 000 в месяц

В январе 2026 года в силу вступил закон, расширивший меры социальной поддержки для женщин, удостоенных почётного звания «Мать-героиня».

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно новой законодательной инициативе, матерям-героиням с 1 января начисляется ежемесячная финансовая выплата в размере 72 403 рубля 79 копеек.

Напомним, для получения звания «Мать-героиня» в России женщина должна родить и воспитать 10 и более детей, имеющих гражданство РФ. При этом не важно, родные дети или приёмные.

Ольга Сергеева