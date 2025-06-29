Саратовским мужчинам-отцам рассказали, как стать владельцем материнского капитала

В регионе выдано уже более 210 000 сертификатов на материнский капитал.

Интересно, что 464 отца в Саратовской области также стали получателями этой господдержки.

Кто из пап может получить маткапитал?

Если мать лишена прав на ребенка

При усыновлении ребенка (но не при опеке)

Даже иностранные граждане — если мать была россиянкой

Как оформить?

Отцам нужно подать заявление через:

— Госуслуги

— МФЦ

— Клиентскую службу СФР

Новое с 2024 года:

Теперь отцы могут направлять средства и на накопительную пенсию.

Размер выплат:

На первого ребенка — 690 266 ₽

При рождении второго + 221 896 ₽ (итого 912 162 ₽)

Консультации: 8-800-1-00000-1 (СФР по Саратовской области).