Саратовским мужчинам-отцам рассказали, как стать владельцем материнского капитала

В регионе выдано уже более 210 000 сертификатов на материнский капитал.
Интересно, что 464 отца в Саратовской области также стали получателями этой господдержки.
Кто из пап может получить маткапитал?
Если мать лишена прав на ребенка
При усыновлении ребенка (но не при опеке)
Даже иностранные граждане — если мать была россиянкой
Как оформить?
Отцам нужно подать заявление через:
— Госуслуги
— МФЦ
— Клиентскую службу СФР
Новое с 2024 года:
Теперь отцы могут направлять средства и на накопительную пенсию.
Размер выплат:
- На первого ребенка — 690 266 ₽
- При рождении второго + 221 896 ₽ (итого 912 162 ₽)
Консультации: 8-800-1-00000-1 (СФР по Саратовской области).