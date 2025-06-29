Депутат Госдумы Майданов спел на празднике Балаковской АЭС

Город Балаково отметил юбилеи атомной отрасли и АЭС.
28 июня прошли торжества по случаю 80-летия атомной промышленности России и 40-летия местной атомной станции.
Центральным событием стал концерт депутата Госдумы и известного исполнителя Дениса Майданова, который является коренным балаковцем, на стадионе «Труд».
Состоялось также награждение лучших работников АЭС благодарностями и подарками.
Напомним, Балаковская АЭС обеспечивает около 20% выработки электроэнергии в Приволжском федеральном округе.