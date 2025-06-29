Депутат Госдумы Майданов спел на празднике Балаковской АЭС

Город Балаково отметил юбилеи атомной отрасли и АЭС.

28 июня прошли торжества по случаю 80-летия атомной промышленности России и 40-летия местной атомной станции.

Центральным событием стал концерт депутата Госдумы и известного исполнителя Дениса Майданова, который является коренным балаковцем, на стадионе «Труд».

Состоялось также награждение лучших работников АЭС благодарностями и подарками.

Напомним, Балаковская АЭС обеспечивает около 20% выработки электроэнергии в Приволжском федеральном округе.