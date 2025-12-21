Саратовским НКО вновь рассказали о налоговых изменениях в 2026 году

На заседании Клуба бухгалтеров НКО Саратовской области, организованном фондом «Общество и право», обсуждались актуальные вопросы налогообложения некоммерческих организаций.

Основное внимание было уделено грядущим изменениям в налоговом законодательстве с начала 2026 года, особенно для организаций на упрощённой системе налогообложения (УСН). Участникам представили подробный аналитический отчёт с разъяснениями новых правил исчисления налогов.

Также в рамках мероприятия эксперты рассказали о планируемых законодательных поправках и дали практические рекомендации по снижению финансовых рисков и недопущению ошибок в налоговой отчётности НКО.

Ольга Сергеева