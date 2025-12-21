В Саратове морозным утром на остановке нашли раздетого 7-летнего мальчика

Сегодня утром, 21 декабря, в посёлке Юбилейный (Волжский район Саратова) на автобусной остановке был обнаружен семилетний мальчик.

Ребенок был одет не по сезону и находился без сопровождения взрослых. На место происшествия незамедлительно выехал наряд полиции.

Несовершеннолетнего срочно доставили в отделение, где ему оказали медицинскую помощь. В ходе оперативных мероприятий была установлена личность его матери. Выяснилось, что 36-летняя женщина, вернувшись с ночной смены домой, заснула, а её сын самостоятельно открыл дверь и ушёл из квартиры.

По данным полиции, семья ранее не привлекала внимания правоохранительных органов. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, в 10.00 в Саратове было около -4 градусов по Цельсию.

Ольга Сергеева