Саратовским пациентам рассказали об изменениях в графике работы медучреждений на праздниках

В региональном Минздраве утвердили график работы больниц и поликлиник в праздничные дни.

Сегодня и по 9 марта 2026 года медучреждения будут функционировать по расписанию выходного дня.

Амбулаторное звено будет принимать пациентов с 09:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет до 13:00. В это же время (09:00–14:00) в поликлиниках будут находиться дежурные администраторы. Круглосуточные стационары продолжат работу в обычном режиме.

Для обеспечения доступности медпомощи организованы дежурства терапевтов (как в стенах учреждений, так и на вызовах). Также подготовлен транспорт для обслуживания отдаленных населенных пунктов.

Уточнить расписание работы конкретного учреждения можно на его официальном сайте, в группах в соцсетях или непосредственно на информационных стендах.

Ольга Сергеева