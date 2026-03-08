Саратовское правительство и «Росатом» утвердили главные проекты для развития Балаково

«Росатом» и правительство области утвердили план развития Балакова на 2026 год.

Глава госкорпорации Алексей Лихачев и губернатор Роман Бусаргин подписали совместный план мероприятий по развитию Балакова. Документ, сформированный в рамках соглашения о сотрудничестве, охватывает ключевые социальные сферы: образование, медицину, дороги и благоустройство.

Финансирование будет вестись из областного и местного бюджетов, а также средств концерна «Росэнергоатом». Основные средства направят на укрепление материально-технической базы школ и учреждений культуры. В частности, в селе Еланка планируется построить систему газоснабжения.

В плане на будущий год — ремонт дорог и тротуаров, обновление коммунальной техники и капремонт сетей водоснабжения. Кроме того, запланировано обеспечение инфраструктурой участков для многодетных семей.

Особое внимание уделено здравоохранению. В Балаковской городской клинической больнице реконструируют пищеблок, отремонтируют отделение гемодиализа и закупят новое оборудование, включая передвижной рентген-аппарат и аппараты ИВЛ.

Не забыли и о спорте: местный клуб «Турбина» получит поддержку для приобретения техники и экипировки спортсменам.

Ольга Сергеева