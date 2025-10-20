Саратовским пенсионерам помогают открыть бизнес

Саратовская область вошла в число 25 регионов, участвующих в федеральной программе «Серебряный старт» для поддержки предпринимателей пенсионного возраста.

На базе центра «Мой бизнес» участники прошли обучение и разработали бизнес-проекты.

17 октября состоялся региональный этап конкурса, где экспертная комиссия оценивала представленные идеи. Победителем стал Юрий Беланчук с проектом «Дартвол» — авторской спортивной игрой на основе дартса. Он представит регион на федеральном этапе в Москве, где разыгрывается приз 500 000 рублей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и помогает пенсионерам трансформировать свой опыт в успешный бизнес.

Ольга Сергеева