Володин: Тема оздоровительного отдыха вновь актуальна

Скоро осенние каникулы. Тема оздоровительного отдыха вновь актуальна.

Мы привыкли этот вопрос обсуждать в преддверии летних каникул.

Но даже если в течение лета есть проблемы в этой части, требующие решения, то в осенний период с организацией детского отдыха их ещё больше.

И это не только тема сроков самих каникул, ведь не везде они совпадают.

Основная проблема — это в большинстве случаев отсутствие всесезонных лагерей детского отдыха. Они, как правило, предназначены для лета.

Многие из них не имеют отопления и соответствующей инфраструктуры, учитывая, что больше времени дети проводят в помещениях.

Основываясь на мнении родителей и учителей, а также экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам.

Это крайне важно для здоровья детей.

А также поможет родителям уделить время своим делам, понимая, что ребёнок находится под присмотром, отдыхая и развиваясь в детском лагере на природе.

Со своей стороны, вместе с единомышленниками из Технологического колледжа — Лицея-интерната «Феникс», в котором обучаются дети-сироты, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети участников специальной военной операции, в рамках благотворительного проекта создали детский лагерь на 120 мест «Дугино-Феникс». Как автономную некоммерческую организацию.

Этим летом там отдохнули 720 детей не только из Смоленской, но и из Москвы и Московской области, других регионов.

Учитывая, что созданная база детского лагеря позволяет ему функционировать круглогодично, приняли решение открыть его для желающих во время осенних каникул.

Для этого созданы все условия. Подробнее можно узнать на сайте лагеря. После осенних каникул расскажу, как они прошли в «Дугино-Феникс».

Исходя из запроса на детский отдых, правильно его организовывать в круглогодичном формате. Начиная с привязки к осенним, зимним, весенним, ну и, конечно, летним каникулам.

А как вы считаете?