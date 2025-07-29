Саратовским семьям досрочно перечислят детские пособия в августе

Социальный фонд России изменил график выплат детских пособий в августе.

В связи с выходным днём 3 августа выплаты перенесены на 1 число.

Досрочно будут перечислены:

Пособия на детей в возрасте до 17 лет

Выплаты беременным женщинам

Пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих родителей

При этом сохраняется стандартный график выплат:

Средства материнского капитала — 5 августа

Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей — 8 августа

Для получателей, которые традиционно получают выплаты через отделения почтовой связи, график остаётся без изменений.

По данным регионального отделения Социального фонда, в Саратовской области различные виды детских пособий получают более 120 тысяч семей. Наиболее востребованными остаются выплаты на детей от 3 до 7 лет (средний размер 7,5 тысяч рублей) и от 8 до 17 лет (около 6,3 тысяч рублей ежемесячно). Эти меры поддержки помогают семьям региона обеспечивать необходимый уровень жизни для подрастающего поколения.