Саратовским семьям досрочно перечислят детские пособия в августе

Социальный фонд России изменил график выплат детских пособий в августе.
В связи с выходным днём 3 августа выплаты перенесены на 1 число.
Досрочно будут перечислены:
Пособия на детей в возрасте до 17 лет
Выплаты беременным женщинам
Пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для неработающих родителей
При этом сохраняется стандартный график выплат:
Средства материнского капитала — 5 августа
Пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей — 8 августа
Для получателей, которые традиционно получают выплаты через отделения почтовой связи, график остаётся без изменений.
По данным регионального отделения Социального фонда, в Саратовской области различные виды детских пособий получают более 120 тысяч семей. Наиболее востребованными остаются выплаты на детей от 3 до 7 лет (средний размер 7,5 тысяч рублей) и от 8 до 17 лет (около 6,3 тысяч рублей ежемесячно). Эти меры поддержки помогают семьям региона обеспечивать необходимый уровень жизни для подрастающего поколения.