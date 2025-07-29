В Саратове девочка отравилась жидкостью для розжига

За последний месяц в отделение реанимации областной детской клинической больницы поступило трое детей с отравлением парафиносодержащим розжигом для разведения огня.

Как сообщили в Саратовской детской областной клинической больнице, одного ребёнка, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, так и не удалось спасти.

По словам врачей, самым грозным в отравлении розжигом является поражение дыхательной системы, так как пары парафина быстро поражают легочный эпителий, вызывая химический ожог легких.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Оксана Щупляк рассказала о таких отравлениях:

— Парафиносодержащий розжиг имеет вид прозрачной жидкости без запаха. Чаще всего дети путают его с водой. Так и произошло сегодня, когда девочка 9 лет отхлебнула жидкость из бутылки. Сейчас ребёнок находится в нашем отделении в стабильно тяжелом состоянии. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы очень надеемся на выздоровление, но прогнозы пока делать рано.

Врачи СОДКБ обращаются к родителям малышей и подростков: «Будьте бдительны и осторожны! Не оставляйте опасные жидкости или предметы на видном месте! Берегите своих детей!»