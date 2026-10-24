Саратовским семьям с детьми материнский капитал оформляют за один день

В Саратовской области 70% заявлений о маткапитале рассматривают досрочно.

По данным регионального Отделения Соцфонда России, в этом году большинство положительных решений приняли раньше регламента — в среднем за один–три дня вместо пяти рабочих.

Ускорить процедуру помогло развитие электронных услуг. Сертификат оформляют проактивно — на основании сведений из ЗАГС, без заявления и дополнительных документов; он поступает в личный кабинет мамы на «Госуслугах». Средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трёх лет и другие цели программы. В большинстве случаев достаточно подать заявление через «Госуслуги» — в этом году так поступили 98% заявителей, и специалистам обычно хватает сведений из заявления.

С февраля 2026 года размер маткапитала составляет 728,9 тыс. рублей на первого ребёнка; если сертификат уже оформлен на первенца, при рождении второго семья получает доплату 234,3 тыс. рублей. Консультацию можно получить в едином контакт-центре Отделения СФР по Саратовской области по телефону 8-800-100-000-1.