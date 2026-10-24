В музей СВО в Саратове передали реактивный огнемет «Шмель»

Музей СВО в Саратове получил два образца огнемёта «Шмель».

Региональное отделение «Боевого братства» и «Саратовская ассоциация героев» передали в Музей специальной военной операции Саратова два образца реактивного пехотного огнемёта одноразового применения РПО-А, известного как «Шмель».

Как пояснили в учреждении, огнемёт изначально предназначен для прицельного метания струи горящей огнесмеси с целью поражения живой силы, техники или поджога объектов. В 1975 году на вооружение Советской армии поступил РПО «Рысь» — первый реактивный огнемёт многоразового использования, а уже в 1976 году тульские конструкторы во главе с Аркадием Шипуновым начали проектировать новый тип. Так появился одноразовый РПО-А: выстрел-капсула с огнесмесью летит по траектории, при ударе о цель срабатывает воспламенительно-разрывной заряд, огнесмесь воспламеняется и поражает всё вокруг, а пусковой контейнер после применения выбрасывается.

РПО-А служит для уничтожения и подавления живой силы противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, может применяться и по укреплениям. «В нашей коллекции два образца РПО-А: боевой и учебный», — рассказали в музее.