Саратовским студенткам рассказали о повышении декретных

С 1 сентября 2025 года вступит в силу закон об увеличении размера пособий по беременности и родам. Это касается студенток, которые очно учатся в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях.

Основание. Федеральный закон от 23.07.2025 № 249-ФЗ

До поправок

Пособие студенткам назначается в размере стипендии за каждый полный месяц декрета. В 2024 году за 140 дней — около 23 тыс. рублей.

После поправок

Декретные студенткам будут выплачиваться из расчета 100% регионального прожиточного минимума. Средний размер пособия за декрет увеличится до 90 тыс. рублей. Это не зависит от получения стипендии и обучения на бюджет или платно. Пособие назначает и выплачивает Социальный фонд России.