Саратовцы отправили посылки для земляков в 99 полк

Администрация городского округа ЗАТО Светлый при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» и Совета женщин отправили посылки для земляков, проходящих службу в 99 полку. В этот раз удалось собрать медикаменты, нательное белье, носочки, сладости и многое другое было собрано нашим защитникам.

«В сборе посылок приняли участие молодежные общественные организации, местное отделение «Боевое братство», «Серебрянные волонтеры» и неравнодушные жители ЗАТО Светлый.

Благодарим Николая Михайлова и Оксану Боеву за доставку груза в зону проведения специальной военной операции», — сказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в ЗАТО Светлый Елена Власова.

Напомним, приоритет работы «Единой России» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.