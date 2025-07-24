Саратовским участникам проекта «Наши герои» подберут наставников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о начале подбора наставников для участников проекта «Наши герои». В августе бойцов ждет обучение и стажировка.

Специальная комиссия формирует индивидуальные анкеты, учитывая результаты тестов, собеседований и пожелания военнослужащих. Это поможет выбрать оптимальное направление для каждого участника.

Будущие наставники — представители власти и бизнеса — будут утверждены на заседании общественного совета. В проекте участвуют 50 ветеранов СВО и 20 действующих военнослужащих, которые присоединятся после выполнения боевых задач.