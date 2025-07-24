Стоимость строительства моста у Зуборезного снизилась до 2,6 млрд рублей

В Саратове подвели итоги аукциона на возведение моста у станции Зуборезный в Заводском районе. Согласно данным портала госзакупок, начальная цена контракта в 2,82 млрд рублей в ходе торгов снизилась до 2,62 млрд.

Новый путепровод протяженностью 217 метров с четырьмя полосами движения построят над железной дорогой. Это позволит разгрузить переезд и сократить пробки. Подрядчик пока не назван – информация о компании-победителе торгов еще не опубликована.

Строительные работы должны завершиться к 1 ноября 2027 года.