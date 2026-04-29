Саратовским застройщикам смягчили условия

Вместо 50% жилья региону придется отдавать всего 5%.

Областная дума приняла поправки, инициированные губернатором, которые кардинально снижают обременение для инвесторов, занятых масштабными стройками.

Речь идет о компаниях, получающих землю в аренду без проведения торгов.

Ранее девелоперы такого статуса были обязаны передать в собственность региона или муниципалитета половину (50%) всех возведенных квадратных метров. Эти площади шли на нужды льготников — переселенцев из аварийного жилья, сирот, людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Однако столь высокая планка делала многие проекты экономически невыгодными и отпугивала инвесторов.

Принятый закон устанавливает минимальный порог на уровне не ниже 5%. Это кратно снижает нагрузку на бизнес, оставляя при этом социальную составляющую.

Освободившиеся помещения по-прежнему будут направляться тем же категориям граждан:

очередникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

семьям, переезжающим из аварийных домов;

детям-сиротам;

пациентам с тяжелыми формами хронических недугов.

По задумке властей, новые правила должны привлечь в регион больше инвестпроектов, не забывая при этом о социальных обязательствах.

Ольга Сергеева