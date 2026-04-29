Саратовским застройщикам смягчили условия

Вместо 50% жилья региону придется отдавать всего 5%.
Областная дума приняла поправки, инициированные губернатором, которые кардинально снижают обременение для инвесторов, занятых масштабными стройками.
Речь идет о компаниях, получающих землю в аренду без проведения торгов.
Ранее девелоперы такого статуса были обязаны передать в собственность региона или муниципалитета половину (50%) всех возведенных квадратных метров. Эти площади шли на нужды льготников — переселенцев из аварийного жилья, сирот, людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Однако столь высокая планка делала многие проекты экономически невыгодными и отпугивала инвесторов.
Принятый закон устанавливает минимальный порог на уровне не ниже 5%. Это кратно снижает нагрузку на бизнес, оставляя при этом социальную составляющую.
Освободившиеся помещения по-прежнему будут направляться тем же категориям граждан:
очередникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
семьям, переезжающим из аварийных домов;
детям-сиротам;
пациентам с тяжелыми формами хронических недугов.
По задумке властей, новые правила должны привлечь в регион больше инвестпроектов, не забывая при этом о социальных обязательствах.
Ольга Сергеева