Саратовские сельхозугодья возьмут под защиту по принципу «двух ключей»

Региональный парламент принял закон, который серьезно ужесточает правила перевода пахотных земель в другие категории.

Инициаторами выступили депутаты Антонина Галяшкина, Алексей Кольцов и Дмитрий Полулях. Об этом сообщает заксобрание.

Первый «ключ» — исключительное право. Отныне только губернатор Саратовской области сможет вносить предложения об изменении категории земель сельхозназначения или статуса отдельных участков в их границах. Ни депутаты, ни муниципалитеты, ни частные лица таким правом наделены не будут.

Второй «ключ» — обязательное федеральное заключение. Перевод угодий в иную категорию станет возможен исключительно при наличии положительного вердикта от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Без одобрения на федеральном уровне процедура запущена не будет.

Глава профильного думского комитета Антонина Галяшкина пояснила цель нововведения: укрепить контроль за использованием самых ценных почвенных ресурсов и обеспечить их реальную охрану от нецелевого перевода (например, под застройку или промышленные объекты). Закон, по её словам, призван помешать разбазариванию плодородных земель.

