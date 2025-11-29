Саратовское кафе «Неон» закрыли из-за грубой антисанитарии

В Саратове суд закрыл кафе «Неон» на 45 суток за нарушение санитарных норм.

По решению суда в Саратове временно приостановлена работа точки общепита на улице Танкистов. Основанием для закрытия послужили многочисленные нарушения, выявленные Роспотребнадзором.

В ходе проверки установлено, что заведение принимало немаркированное сырье, допускало антисанитарию на кухне, а сотрудники работали без медицинских книжек. Суд назначил владельцу кафе административное наказание по статье 6.6 КоАП РФ в виде 45-суточного приостановления деятельности.

Напомним, что ранее по аналогичным основаниям была закрыта чайхана «Бишкек» в Ершове.

Ольга Сергеева