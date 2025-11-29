В MAX работает официальный чат-бот МФЦ Саратовской области

У жителей Саратовской области появилась возможность получать государственные услуги в новом формате.

В мессенджере MAX начал работу официальный чат-бот сети многофункциональных центров «Мои документы».

С помощью нового сервиса пользователи могут в круглосуточном режиме:

найти ближайший офис МФЦ и узнать его график работы;

записаться на прием, а также перенести или отменить запись;

уточнить статус своего обращения;

оценить качество предоставленных услуг.

Для подключения к чат-боту необходимо перейти по ссылке: https://max.ru/mfcsaratov_max_bot или отсканировать QR-код. Сервис позволяет оперативно решать типовые задачи, экономя время за счет автоматизации процессов.

Ольга Сергеева