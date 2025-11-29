В MAX работает официальный чат-бот МФЦ Саратовской области

У жителей Саратовской области появилась возможность получать государственные услуги в новом формате.
В мессенджере MAX начал работу официальный чат-бот сети многофункциональных центров «Мои документы».
С помощью нового сервиса пользователи могут в круглосуточном режиме:
найти ближайший офис МФЦ и узнать его график работы;
записаться на прием, а также перенести или отменить запись;
уточнить статус своего обращения;
оценить качество предоставленных услуг.
Для подключения к чат-боту необходимо перейти по ссылке: https://max.ru/mfcsaratov_max_bot или отсканировать QR-код. Сервис позволяет оперативно решать типовые задачи, экономя время за счет автоматизации процессов.
Ольга Сергеева