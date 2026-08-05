Саратовское министерство инвестполитики ищет средства для реконструкции исторической бани

В Саратове ищут инвестора для реставрации советского «замка» в Заводском районе.

Министерство инвестиционной политики Саратовской области выставило на поиск частного капитала необычный объект — баню 1961 года постройки, расположенную в Заводском районе. Здание, являющееся памятником архитектуры местного значения, своим внешним обликом напоминает средневековый замок. Однако сегодня оно находится в плачевном состоянии и нуждается в срочном спасении.

В 2025 году правообладателя обязали разработать проект реставрации, но процесс затянулся. Теперь власти ищут инвестора, который готов взять на себя противоаварийные работы и научную реставрацию фасадов. После восстановления объект можно перепрофилировать под спа-центр, бутик-отель, ресторан или банный комплекс с историческим шармом.

Для бизнеса это шанс получить уникальную локацию, а для Заводского района — точку притяжения, способную оживить прилегающую территорию. Власти готовы предложить инвестору налоговые льготы и сопровождение при согласованиях.

Отметим, подобные проекты редевелопмента сегодня становятся трендом в крупных городах России.

Ольга Сергеева