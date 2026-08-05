В регионе за 2 млн продают часть здания отдела Федерального казначейства

Росимущество выставило на торги помещение в здании казначейства в Турках.

Региональное управление Росимущества объявило о продаже нежилого помещения площадью 149,2 кв. м, расположенного на втором этаже в здании отдела № 34 Федерального казначейства по Саратовской области (поселок Турки, дом № 20).

Лот включает помещение № 2, а также охранную сигнализацию и трехфазный счетчик. Кадастровая стоимость объекта составляет почти 2 млн рублей, однако стартовая цена аукциона установлена в 1,6 млн рублей.

Решение о проведении торгов принято областным управлением Росимущества. Условия и дата аукциона пока не раскрываются.

Ольга Сергеева