Саратовское правительство выделяет 50 млн на водоснабжение в четырех засушливых районах

Саратовская область направит 50 млн рублей на улучшение водоснабжения в четырех муниципалитетах.

Средства из резервного фонда распределят между Татищевским, Энгельсским, Ртищевским районами и Петровском.

Энгельсский район: 16 млн на 5 новых артезианских скважин (охват — 7 тыс. жителей).

Ртищевский район: 21 млн на реконструкцию скважины и водопровода.

Татищевский район: 4,1 млн на модернизацию водозабора.

Петровск: 8,5 млн на капитальный ремонт скважины (обеспечение 4,5 тыс. жителей).

Проекты реализуют по распоряжению губернатора Романа Бусаргина. Все работы направлены на ликвидацию перебоев с питьевой водой.