Саратовское предприятие выполнило контракт на поставку гигантских резервуаров для газа

Саратовский завод РМК отгрузил два крупногабаритных изотермических резервуара ёмкостью 48 000 м³ каждый для газохимического комплекса в Ленинградской области.

Оборудование предназначено для хранения сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана).

Проект был реализован за полтора года — производство началось в августе 2024-го, а отгрузка завершилась в декабре 2025-го. Как отметили в региональном Минпроме, это демонстрирует возросшие мощности отечественного машиностроения.

Предприятие нарастило выпуск металлоконструкций для таких резервуаров с 280 тонн в 2023 году до 2 100 тонн в 2025-м, перейдя к серийному производству. Ключевым достижением стала полная технологическая локализация — специалисты заменили импортные материалы на российскую сталь и разработали собственную технологию, достигнув импортонезависимости от западных стандартов.

Алиса Эай