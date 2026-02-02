Самозанятые саратовцы за 2025 год заработали почти 32 млрд рублей

Доход самозанятых в Саратовской области вырос на 42%.

По данным регионального управления ФНС, доход самозанятых граждан Саратовской области в 2025 году составил 31,9 млрд рублей. Это на 42,5% выше показателя предыдущего года.

Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) за тот же период выросло почти на 27% и превысило 190 тысяч человек.

С момента запуска специального режима в регионе с июля 2020 года плательщиками НПД было сформировано свыше 100 миллионов чеков. Средняя сумма по чеку составляет 790 рублей. Совокупный доход самозанятых за весь период действия режима приблизился к 80 млрд рублей, а общая сумма уплаченных налогов превысила 3 млрд рублей.

Алиса Эай