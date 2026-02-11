Саратовское сельхозпредприятие трудоустроит ветеринара на зарплату от 90 000 рублей

В Марксовском районе ищут ветеринара с зарплатой от 90 тысяч рублей.

Сельхозпредприятие из Марксовского района разместило вакансию ветеринарного врача для работы с крупным рогатым скотом. Компания занимается разведением молочных пород КРС, производством молока, выращиванием зерновых, подсолнечника и сои, а также племенным коневодством.

В обязанности специалиста войдут профилактические мероприятия, диагностика и лечение животных, учет поголовья и ветеринарная отчетность.

Требуется профильное среднее или высшее образование, желателен опыт работы. Необходимо соблюдение норм охраны труда и санбезопасности.

Зарплата — от 90 тысяч рублей.

Ольга Сергеева