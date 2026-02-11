Суд наказал саратовского производителя колбасных изделий за серьезные нарушения в производстве

На «Сидоринских колбасах» выявили нарушения при производстве мясной продукции.

Прокуратура Фрунзенского района Саратова совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провела проверку на мясоперерабатывающем предприятии «Сидоринские колбасы».

Установлено, что при производстве использовалось сырьё, не соответствующее заявленному составу продукции. Также выявлены нарушения поточности технологических операций и факты хранения обезличенной готовой продукции.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Арбитражный суд региона привлёк нарушителя к ответственности.

Ольга Сергеева