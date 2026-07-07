Саратовское УФАС обнаружило необоснованный рост цен на заправках «Торэко»

ФАС выдала предупреждение сети АЗС «Торэко» в Саратовской области.

Саратовское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение ООО «Алькорр», работающему под брендом заправок «Торэко». Поводом послужило изменение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Как установили антимонопольщики, в 2025 году «Алькорр» вместе с двумя другими компаниями занимал коллективное доминирующее положение на топливном рынке Энгельсского района. Ведомство полагает, что сеть установила экономически необоснованные цены, что ущемило интересы потребителей.

Компании предписано устранить признаки нарушения закона о защите конкуренции в срок до 31 июля.

В других регионах ФАС действует жёстче. Московское областное УФАС возбудило дело против шести независимых сетей АЗС, одновременно поднявших цены. В Оренбургской области дело завели на трёх оптовых поставщиков дизельного топлива.

Ольга Сергеева