Саратовское УФАС пресекло грубые нарушения в работе местных эвакуаторщиков

В Саратовской области оштрафовали компанию за необоснованное завышение цен на эвакуацию автомобилей.

Управление ФАС по Саратовской области выявило грубые нарушения в деятельности компании «РегионСервис», занимающейся перемещением автомобилей на штрафстоянки.

Как установила антимонопольная служба, организация систематически применяла тарифы, превышающие установленные нормативы. Эти действия были признаны административным правонарушением, так как привели к получению незаконной прибыли и ущемлению прав автовладельцев.

Подобная практика напрямую нарушает законодательство о защите конкуренции и прав потребителей на справедливое ценообразование. В отношении компании «РегионСервис» будут применены меры административного воздействия.

Ольга Сергеева