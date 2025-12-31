Саратовцам назвали главные условия выхода на пенсию в следующем году

С 2026 года в Саратовской области изменятся условия выхода на пенсию по старости.

Региональное управление Социального фонда России информирует о новых правилах назначения самой распространённой страховой пенсии по старости, которую в области получают более 500 тысяч человек.

Согласно обновлённым требованиям, для выхода на пенсию в 2026 году необходимо:

Достичь возраста 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.

Иметь страховой стаж от 15 лет.

Накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Также сохранятся возможности досрочного оформления пенсии для ряда категорий:

Мужчины со стажем от 42 лет и женщины от 37 лет — на 2 года раньше срока.

Родители детей-инвалидов — в 55/50 лет.

Многодетные матери (в зависимости от числа детей).

Работники вредных производств, медики, педагоги и творческие профессии.

Для профессиональных льгот действуют особые условия по специальному стажу (от 7,5 до 30 лет) и возрасту (от 40 лет и старше).

Консультации можно получить по бесплатному телефону Отделения СФР: 8 800 100 00 01.

Ольга Сергеева