Саратовское УФАС проверит информацию о нарушениях при поставке ФАПов

УФАС проведет внеплановую проверку на предмет соблюдения требований законодательства при поставках ФАПов в Саратовской области.

Об этом сообщил председатель областной Думы Алексей Антонов в своем канале в мессенджере «Макс».

Ранее на срыве поставок модульных ФАПов в нескольких районах акцентировал внимание депутат Госдумы Николай Панков.

Спикер регионального парламента Антонов также обратился в антимонопольную службу из-за поступившей к нему информации о возможных системных нарушениях со стороны поставщика модульных конструкций ООО «ПМК № 1». По полученным данным, зафиксированы случаи затягивания сроков поставок, а также претензии к устройству охранно-пожарной сигнализации и электрооборудования.

В ответ на обращение председателя регпарламента в УФАС сообщили, что в рамках антимонопольного контроля специалисты дадут правовую оценку действиям участников данных правоотношений.

«Ситуацию буду держать на личном контроле и прослежу за результатами проверки», – прокомментировал спикер.