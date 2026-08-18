Саратовское УФНС рассказало об использовании маркетплейса «Витрина имущества банкротов»

ФНС запустила бесплатный маркетплейс для покупки имущества должников.

Налоговая служба региона напоминает о работе федерального интернет-ресурса, где любой желающий может приобрести активы должников до их поступления на открытые торги. В каталоге — недвижимость, транспорт, земельные участки, оборудование и дебиторская задолженность.

Каждый лот сопровождается фото, видео, характеристиками и местоположением. Поиск упрощён фильтрами: регион, тип торгов, статус, цена, сроки. Для автотранспорта доступны расширенные параметры — марка, год, пробег, кузов.

Платформа разработана ФНС совместно с «Коммерсантъ Картотека». Посещение и поиск бесплатны, регистрация не требуется. Приобретённые активы можно использовать в бизнесе, для личных целей или перепродажи.

Ольга Сергеева