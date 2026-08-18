В Саратовской области 45-летнего инвалида на месяц лишили лекарств: реакция Бастрыкина

В городе Петровск разгорелся скандал вокруг необеспечения лекарствами 45-летнего мужчины с инвалидностью.

Супруга пострадавшего, отчаявшись добиться справедливости через местные инстанции, обратилась напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через его приёмную в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина сообщила, что её муж, страдающий серьёзным заболеванием и нуждающийся в регулярном приёме препаратов, с июля 2026 года не получает положенные бесплатные медикаменты. Обращения в профильные структуры, по её словам, результата не принесли.

Ситуация вызвала незамедлительную реакцию на федеральном уровне. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Костину организовать процессуальную проверку и представить доклад о её ходе и результатах. Особое внимание будет уделено реализации права инвалида на качественное медицинское обеспечение. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Это не первый случай, когда жители Саратовской области вынуждены обращаться к главе СК из-за проблем с лекарственным обеспечением. Ранее подобные жалобы поступали от родителей детей-инвалидов и пожилых людей, что свидетельствует о системности проблемы в регионе.

Ольга Сергеева