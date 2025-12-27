Саратовского экс-чиновника отправили на принудительные работы за стройку «Мишуткин дом»

Кировский районный суд Саратова признал бывшего сотрудника строительного надзора Игоря Сысоева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В 2022 году, не проведя надлежащей проверки, он подписал акт о соответствии многоквартирного дома в Балакове (на ул. Титова) проектной документации. После ввода компанией «Мишуткин дом» многоквартирного здания в эксплуатацию в 2023 году новосёлы обнаружили, что в доме отсутствуют электричество, газ, отопление, лифты, внутренние перегородки в квартирах, а вентиляция не работает.

Суд установил, что незаконные действия чиновника нарушили права 40 собственников. В качестве наказания фигуранту назначены год принудительных работ с удержанием части заработка в доход государства.

Ольга Сергеева